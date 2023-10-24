Актриса из «Гарри Поттера» Мэгги Смит снялась в рекламе модного бренда

Звезда серии фильмов «Гарри Поттер» и обладательница «Оскара» Мэгги Смит в возрасте 88 лет приняла участие в рекламной кампании испанского дома моды.

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Актриса предстала в шубе, с зеленой сумкой и другими аксессуарами. Фотосессию провел фотограф из Германии Юрген Теллер, рассказал в своих соцсетях креативный директор испанской компании Джонатан Андерсон.

Для подготовки к фотосессии звезда «Гарри Поттера» не использовала косметику.

В конце сентября на 83-м году жизни умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший волшебника Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере». Причиной смерти стало воспаление легких, сообщает «Радиоточка НСН».

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