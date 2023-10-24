Актриса из «Гарри Поттера» Мэгги Смит снялась в рекламе модного бренда

Актриса предстала в шубе, с зеленой сумкой и другими аксессуарами. Фотосессию провел фотограф из Германии Юрген Теллер, рассказал в своих соцсетях креативный директор испанской компании Джонатан Андерсон.

Для подготовки к фотосессии звезда «Гарри Поттера» не использовала косметику.

В конце сентября на 83-м году жизни умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший волшебника Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере». Причиной смерти стало воспаление легких, сообщает «Радиоточка НСН».

