В США в возрасте 100 лет умерла звезда фильма «Кошмар на улице Вязов»

Американская актриса Присцилла Пойнтер, известная по фильмам «Кэрри», «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», а также сериалам «Скорая помощь» и «Даллас», умерла в возрасте 100 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Она ушла из жизни в доме престарелых, в котором находилась последние несколько лет. Об этом рассказал изданию её сын, режиссер и сценарист Дэвид Ирвинг.

По его словам, актриса умерла во сне.

