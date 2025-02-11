Актриса Екатерина Васильева опровергла сообщения о болезни
11 февраля 202510:43
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ответила на сообщения о своей болезни, подчеркнув, что с ней все в порядке. Об этом актриса заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Васильевой якобы понадобилась экстренная помощь медиков из-за обострения панкреатита.
«Понапишут в интернете, но я же бессильна против интернета!» — заметила артистка, добавив, что «все в порядке».
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru