Актриса Екатерина Васильева опровергла сообщения о болезни

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ответила на сообщения о своей болезни, подчеркнув, что с ней все в порядке. Об этом актриса заявила в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Васильевой якобы понадобилась экстренная помощь медиков из-за обострения панкреатита.

«Понапишут в интернете, но я же бессильна против интернета!» — заметила артистка, добавив, что «все в порядке».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации.

