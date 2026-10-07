Тренер сборной Португалии ответил на заявление Криштиану Роналду

Футболист ранее заявил, что Жезуш вместе с президентом футбольной федерации Португалии попросили его остаться в сборной. По словам Роналду, расположение национальной команды он покинул из-за того, что тренер дважды нарушил данное ему слово.

«Я прочитал заявление. А теперь... я отправляюсь в федерацию — работать и думать о команде и о сборной Португалии. Мне больше нечего сказать», — указал Жезуш журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что федерация футбола Португалии попытается помирить Роналду и Жезуша, чтобы вернуть футболиста в национальную команду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».