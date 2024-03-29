Актриса Будина заявила об опасности фильмов Тарантино
Российская актриса Ольга Будина раскритиковала фильмы голливудского режиссера Квентина Тарантино. Ее слова приводит издание «Абзац».
Будина высоко оценила талант Тарантино, но указала на опасность, которую несут его картины. По мнению артистки, кинематографист мог бы принести пользу обществу, если бы в в его фильмах было меньше негатива.
«Какие модели поведения он сеет? Он гениально показывает нам деструктивные модели поведения», - считает Будина.
Ранее стало известно, что «Кинокритик» будет последним фильмом Тарантино. Картина рассказывает о журналисте, который пишет рецензии на фильмы для взрослых, отмечает «Радиоточка НСН».
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