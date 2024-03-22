Актриса Анастасия Вертинская призвала избегать негативных высказываний о России

Народная артистка РСФСР, актриса Анастасия Вертинская призвала, оставивших родину артистов, избегать негативных высказываний о родной стране, сообщает газета «Аргументы и факты».

«Уехали обласканные»: Ректор ГИТИСа о «знаке времени» и театральных итогах 2023 года

Она подчеркнула, что её отец Александр Вертинский в своё время был вынужден покинуть Россию совсем при иных обстоятельствах. Вертинская считает, что родину терять нельзя, ее нужно искренне любить, независимо от места пребывания.

«Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить, — добавила актриса.

Ранее актёр Иван Охлобыстин призвал простить уехавших из России «по глупости», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЭмиграцияРоссияАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры