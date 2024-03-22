Актриса Анастасия Вертинская призвала избегать негативных высказываний о России
Народная артистка РСФСР, актриса Анастасия Вертинская призвала, оставивших родину артистов, избегать негативных высказываний о родной стране, сообщает газета «Аргументы и факты».
Она подчеркнула, что её отец Александр Вертинский в своё время был вынужден покинуть Россию совсем при иных обстоятельствах. Вертинская считает, что родину терять нельзя, ее нужно искренне любить, независимо от места пребывания.
«Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить, — добавила актриса.
Ранее актёр Иван Охлобыстин призвал простить уехавших из России «по глупости», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Жигунов снимет многосерийный фильм об истоках украинского национализма
- СМИ: Правительство предложило закрепить приоритет топлива на железной дороге
- Кустурица назвал историческим моментом футбольный матч сборных России и Сербии
- СМИ: Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили
- «Культурная столица?»: Москва обошла Санкт-Петербург по любви к театру
- Россию призвали массово производить лазерное оружие для борьбы с БПЛА
- Власти Молдавии озвучили ожидаемые сроки переговоров по членству в Евросоюзе
- Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
- Актриса Анастасия Вертинская призвала избегать негативных высказываний о России
- В постановке Курганского театра драмы сыграет собака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru