Актриса Анастасия Вертинская призвала избегать негативных высказываний о России

Она подчеркнула, что её отец Александр Вертинский в своё время был вынужден покинуть Россию совсем при иных обстоятельствах. Вертинская считает, что родину терять нельзя, ее нужно искренне любить, независимо от места пребывания.

«Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить, — добавила актриса.

Ранее актёр Иван Охлобыстин призвал простить уехавших из России «по глупости», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

