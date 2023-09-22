Актеры, покинувшие Россию, снимутся в отечественных лентах
Актеры, покинувшие Россию после начала спецоперации, появятся в отечественных кинофильмах. Об этом сообщил «Царьград».
Так, актер Андрей Бурковский, известный по проектам «Даешь молодежь!» и «Медиатор», переехал вместе с семьей в США в 2022 году. Однако в интернете появился анонс картины «Летучий корабль». Бурковский исполняет в ленте главную роль.
Появится в российском многосерийном фильм и актриса Варвара Шмыкова, прославившаяся ролью в сериале «Чики». Она не только уехала из страны, но и отметилась публичными высказываниями, осуждающими спецоперацию.
Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что уехавших за границу деятелей культуры, которые критикуют Вооруженные силы России и поддерживают Украину, необходимо наказывать за подрывную антироссийскую деятельность и предательство национальных интересов страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель назвал Евросоюз «травоядным животным в мире хищников»
- Врач Хациев: Ожирение может привести к бесплодию
- Минобороны: Один военный пропал без вести при ударе по Севастополю
- Bloomberg: ЕК готова дать старт переговорам с Украиной о вступлении в ЕС
- Сухогруз сел на мель на Волге в Волгограде
- Актеры, покинувшие Россию, снимутся в отечественных лентах
- Лукашенко: США уже дали отмашку Польше «сливать» Зеленского
- В Ереване неизвестные испачкали краской ворота российского посольства
- CNN: Лула заявил Зеленскому, что военного решения конфликта не существует
- Советник главы Крыма Крючков: Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru