Актеры, покинувшие Россию, снимутся в отечественных лентах

Так, актер Андрей Бурковский, известный по проектам «Даешь молодежь!» и «Медиатор», переехал вместе с семьей в США в 2022 году. Однако в интернете появился анонс картины «Летучий корабль». Бурковский исполняет в ленте главную роль.

Появится в российском многосерийном фильм и актриса Варвара Шмыкова, прославившаяся ролью в сериале «Чики». Она не только уехала из страны, но и отметилась публичными высказываниями, осуждающими спецоперацию.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что уехавших за границу деятелей культуры, которые критикуют Вооруженные силы России и поддерживают Украину, необходимо наказывать за подрывную антироссийскую деятельность и предательство национальных интересов страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

