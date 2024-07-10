Актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне расторгли брак

Брак расторгнут спустя семь лет. Всего романтические отношения актеров длятся более 12 лет. Развод прошел без взаимных споров и претензий. У них будет совместная опека над их 16-летней дочерью и 15-летним сыном.

Звезда «Игры престолов» и «Аквамена» отметил, что они с супругой «освобождают друг друга, чтобы быть теми, кем учатся становиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

