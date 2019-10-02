Объявлено о смерти известного актёра

Актёр Игорь Пушкарев умер на 82 году жизни в результате продолжительной болезни. Печальную новость распространил Союз кинематографистов России. Там отметили, что за свою творческую жизнь Игорь Борисович сыграл более 70 ролей в кино. Пушкарёв также был режиссёром кино и дубляжа, писал сценарии, занимался продюсированием.

Актёр был автором трёх детских книг: «Мика и Лев в созвездии Тимохина», «Борцы вольного стиля», «Новые приключения Леньки Круглякова», коме того, он написал сборник сказок для взрослых «Куда пропал писец?», отмечает АГН «Москва».

Игорь Пушкарёв стал популярным после роли в фильме «А если это любовь?» режиссера Юлия Райзмана. Вскоре после этого он также сыграл роль лётчика-испытателя Сергея Сазонова, ставшего одним из первых космонавтов в картине «Самые первые».

Актёра похоронят завтра, прощание состоится в Доме кино на Васильевской улице в Москве. Похоронят Игоря Пушкарёва на Хованском кладбище.

