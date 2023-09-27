Актера театра Московского дворца молодежи обманули на 2 млн рублей

Мошенники обманули актера театра Московского дворца молодежи на два миллиона рублей, пишет Baza.

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По информации издания, Дмитрий Петрашевич общался к трейдером-злоумышленником, который обещал актеру увеличить его его прибыль.

Какое-то время Петрашевич пополнял свой виртуальный кошелек на 250-300 тысяч рублей. Мужчина захотел вывести средства, когда на счете собралось больше 15 тысяч долларов, однако у него этого сделать не получилось. Горе-трейдер перестал отвечать на сообщения, а актер отправился в полицию.

Ранее Участницу шоу «Голос. Дети» Апраксину обманули на 196 тысяч рублей, передает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости
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