Актера Мамаева не выпустили в эфир телеканала из-за бейсболки с триколором

По его словам, перед выходов в эфир его попросили снять кепку, но он отказался. Тогда актер не пустили в эфир.



Мамаева удивило то, что продюсеров телеканала не смущают гости в одежде со стразами, однако отношение к тем, у кого «флаг России под козырьком» у них другое.

Ранее генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров заявил, что не станет приглашать в свои фильмы «актеров-предателей», покинувших Россию и критикующих ее, отмечает «Радиоточка НСН».

