Актера Мамаева не выпустили в эфир телеканала из-за бейсболки с триколором

Советский и российский актер театра и кино Михаил Мамаев рассказал в своем Telegram-канале, что его не пустили в эфир одного из федеральных телеканалов из-за бейсболки с флагом России.

Актер Бероев заявил, что из-за поддержки СВО от него отвернулись друзья

По его словам, перед выходов в эфир его попросили снять кепку, но он отказался. Тогда актер не пустили в эфир.

Мамаева удивило то, что продюсеров телеканала не смущают гости в одежде со стразами, однако отношение к тем, у кого «флаг России под козырьком» у них другое.

Ранее генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров заявил, что не станет приглашать в свои фильмы «актеров-предателей», покинувших Россию и критикующих ее, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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