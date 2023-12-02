Актера Мамаева не выпустили в эфир телеканала из-за бейсболки с триколором
Советский и российский актер театра и кино Михаил Мамаев рассказал в своем Telegram-канале, что его не пустили в эфир одного из федеральных телеканалов из-за бейсболки с флагом России.
По его словам, перед выходов в эфир его попросили снять кепку, но он отказался. Тогда актер не пустили в эфир.
Мамаева удивило то, что продюсеров телеканала не смущают гости в одежде со стразами, однако отношение к тем, у кого «флаг России под козырьком» у них другое.
Ранее генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров заявил, что не станет приглашать в свои фильмы «актеров-предателей», покинувших Россию и критикующих ее, отмечает «Радиоточка НСН».
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- Актера Мамаева не выпустили в эфир телеканала из-за бейсболки с триколором
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