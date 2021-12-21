Актера из «Секса в большом городе» уволили после обвинений в сексуальном насилии
Актера Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель» после обвинений в адрес артиста в сексуальном насилии. Об этом сообщает Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление продюсерской компании сериала Universal Television и телеканала CBS.
«С сегодняшнего дня Крис Нот не будет сниматься в дополнительных сериях "Уравнителя"», — говорится в сообщении.
При этом Нот, исполняющий роль бывшего директора ЦРУ, появится в еще одном эпизоде, съемки которого уже закончены.
Ранее три женщины обвинили Нота, известного по роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», в изнасилованиях . Одна из пострадавших работала в компании, с которой сотрудничал актер, другая познакомилась с Нотом в клубе, где работала официанткой, пишет Газета.ру. Еще одна из заявивших о насилии женщин была хостес и певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка, который посещал артист. Сам Нот опровергает все обвинения. Из-за скандала актерское агентство расторгло контракт с артистом, пишет РИА ФАН.
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