Актера Ивана Краско выписали из больницы

Актера Ивана Краско, попавшего в больницу из-за последствий инсульта, выписали домой, рассказал РИА Новости его сын Федор Краско.

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Ранее 92-летнего Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта, актер был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Артиста поместили в реанимацию и прооперировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже Краско перевели в палату неврологического отделения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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