Актер Воробьев назвал Беллуччи обычной женщиной с чувством юмора
Моника Беллуччи обладает хорошим чувством юмора, заявил российский актер и режиссер Даниил Воробьев.
«Обычная женщина. Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия», — рассказал он NEWS.ru.
Актеры познакомились во время съемок в сериале «Ривьера», который выходил с 2017 по 2020 год.
Ранее сообщалось, что аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». В процессе работы над проектом она посетила Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию, передает «Радиоточка НСН».
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