Актер Воробьев назвал Беллуччи обычной женщиной с чувством юмора

«Обычная женщина. Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия», — рассказал он NEWS.ru.

Актеры познакомились во время съемок в сериале «Ривьера», который выходил с 2017 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». В процессе работы над проектом она посетила Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию, передает «Радиоточка НСН».

