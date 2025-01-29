Актер Владимир Стеклов пришел в себя после обморока и чувствует себя хорошо

Народный артист РФ Владимир Стеклов оправился после обморока, заявил его агент, сообщает aif.ru.

Актер Владимир Стеклов рассказал, как попал под обстрел в Донбассе

«Актер чувствует себя хорошо сейчас», — подчеркнул он.

Представитель Стеклова также рассказал, что обморок у артиста произошел дома из-за резкого падения артериального давления. По его словам, актер отказался от госпитализации и проходит лечение самостоятельно.

Ранее стало известно, что в Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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