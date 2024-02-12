Актер Вдовиченков назвал скандалы с участием Кологривого троллингом

Звезда «Бригады» признался, что давно знаком с Кологривым и считает его талантливым актером, а его скандальное поведение - это троллинг.

«И делает это правильно, чтобы никто не расслаблялся! Он адекватный человек и понимает все», - сказал Вдовиченков.

Актер добавил, что Кологривый «готов на все ради своей роли», и его невозможно остановить, «если его несет».

Ранее актер Максим Виторган обвинил Никиту Кологривого в «самолюбовании и хайпожорстве». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».