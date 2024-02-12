Актер Вдовиченков назвал скандалы с участием Кологривого троллингом
12 февраля 202411:16
Актер Владимир Вдовиченков на съемках передачи «Ты не поверишь!» на НТВ поддержал замешанного в скандалах коллегу Никиту Кологривого.
Звезда «Бригады» признался, что давно знаком с Кологривым и считает его талантливым актером, а его скандальное поведение - это троллинг.
«И делает это правильно, чтобы никто не расслаблялся! Он адекватный человек и понимает все», - сказал Вдовиченков.
Актер добавил, что Кологривый «готов на все ради своей роли», и его невозможно остановить, «если его несет».
Ранее актер Максим Виторган обвинил Никиту Кологривого в «самолюбовании и хайпожорстве». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru