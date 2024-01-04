Актер Юрий Медведев умер в возрасте 82 лет
На 83-м году жизни скончался советский актер театра и кино Юрий Медведев.
О смерти артиста сообщил портал «Кино-театр.ру». Причина ухода из жизни не называется.
Медведев родился 31 октября 1941 года. В 1975 году он окончил высшие режиссерские курсы ГИТИС.
К тому моменту актер уже 11 лет работал в Театре на Таганке и делал первые шаги в кино. В фильме «Единственная» играл с Владимиром Высоцким.
Накануне стало известно о смерти российского актера Петра Черняева. Он снялся в более 140 фильмах и сериалах, включая «Интерны», Глухарь» и «Ранетки», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru