Актер Том Хэнкс стал жертвой грабителей

По информации местной полиции, в день совершения преступления Хэнкса и его супруги Риты Уилсон не было дома - они уехали из Южной Калифорнии.

Как полагают стражи порядка, подозреваемые являются участниками преступных групп, которые в течение последних нескольких лет совершали кражи в элитных районах.

Отмечается, что о каких-либо задержаниях по данным фактам информации пока нет.

Ранее в Москве ограбили бывшего руководителя юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского, сообщает RT.

