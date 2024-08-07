Актер Том Хэнкс стал жертвой грабителей
Звезда Голливуда Том Хэнкс стал жертвой грабителей. Как сообщает ABC News, несколько недель назад был ограблен дом оскароносного актёра в Лос-Анджелесе.
По информации местной полиции, в день совершения преступления Хэнкса и его супруги Риты Уилсон не было дома - они уехали из Южной Калифорнии.
Как полагают стражи порядка, подозреваемые являются участниками преступных групп, которые в течение последних нескольких лет совершали кражи в элитных районах.
Отмечается, что о каких-либо задержаниях по данным фактам информации пока нет.
Ранее в Москве ограбили бывшего руководителя юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru