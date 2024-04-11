Актер Тиль Швайгер может потерять ногу из-за сепсиса

Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер в беседе с газетой Bild рассказал, что может лишиться ноги из-за сепсиса.

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По его словам, в августе 2023 года он получил травму голени и в рану попали микробы. Позже у него образовалась язва и состояние только ухудшалось. В итоге он обратился к врачам и вот уже две недели лечится антибиотиками.

Швайгер добавил, что хочет попасть в Нью-Йорк на премьеру нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», в котором сыграл одну из ролей. Однако врачи опасаются за его состояние и не отпускают его из больницы.

Ранее в прокат вышел документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» о возвращении к полноценной жизни олимпийского чемпиона в танцах на льду после ампутации стоп и кистей из-за вызванных пневмонией осложнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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