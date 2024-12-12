Актер театра «СамАрт» Владимир Зимников скончался на 75-м году жизни
Советский и российский актер Владимир Зимников, служивший в Самарском театре «СамАрт», умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра во «ВКонтакте».
Более 50 лет Владимир Иванович посвятил театральной работе. В сообщении театра отмечается, что Зимников был известен своей добротой, отзывчивостью, высокой театральной культурой и «огромной любовью к своей жене Ларочке».
Зимников родился в 1950 году и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1972 году по специальности «Актер драмы и кино» со специализацией «Актер детского театра».
Он начал свою карьеру артиста на сцене Ленинградского Малого драматического театра, сыграв в спектакле «Судьба барабанщика» по произведению Гайдара, передает «Радиоточка НСН».
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