Актер театра «СамАрт» Владимир Зимников скончался на 75-м году жизни

Советский и российский актер Владимир Зимников, служивший в Самарском театре «СамАрт», умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра во «ВКонтакте».

Более 50 лет Владимир Иванович посвятил театральной работе. В сообщении театра отмечается, что Зимников был известен своей добротой, отзывчивостью, высокой театральной культурой и «огромной любовью к своей жене Ларочке».