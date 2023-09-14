Актер Станислав Любшин госпитализирован в Боткинскую больницу
Актер Станислав Любшин госпитализирован в Боткинскую больницу Москвы с подозрением на транзиторную ишемическую атаку головного мозга, сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, 90-летний Народный артист РСФР находится под наблюдением врачей с 11 сентября из-за нарушения кровообращения головного мозга.
На скорой в больницу его доставили прямо из МХТ имени А. Чехова.
Станислав Любшин российский и советский актер театра и кино. Широкую известность приобрел после выходов на экраны фильмов и сериалов с его участием. Таких как «Застава Ильича», «Щит и Меч», «Пять вечеров», «Не стреляйте в белых лебедей», «Черный монах», «Кин-дза-дза!» и других.
Ранее стало известно, что Станислав Любшин госпитализирован после спектакля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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