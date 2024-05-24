Актер сериала «Слово пацана» Минекаев вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

По данным издания, роль в сериале Жоры Крыжовникова стала для него прорывом. Другой заметной работой актера называют роль в сериале «Смычок», в проекте также снимался Марк Эйдельштейн.

Помимо Минекаева победителями в категории «Искусство» по версии Forbes стали балерина Елена Свинко и пианист Сергей Давыдченко.

Ранее режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников стал лауреатом V Национальной премии в области веб-контента. Сам проект взял награду в номинации «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут», напоминает «Радиоточка НСН».

