Актер сериала «Слово пацана» Минекаев вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Рузиль Минекаев вошел в число победителей ежегодного рейтинга Forbes «З0 до 30» в категории «Искусство».
По данным издания, роль в сериале Жоры Крыжовникова стала для него прорывом. Другой заметной работой актера называют роль в сериале «Смычок», в проекте также снимался Марк Эйдельштейн.
Помимо Минекаева победителями в категории «Искусство» по версии Forbes стали балерина Елена Свинко и пианист Сергей Давыдченко.
Ранее режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников стал лауреатом V Национальной премии в области веб-контента. Сам проект взял награду в номинации «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут», напоминает «Радиоточка НСН».
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