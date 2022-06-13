Актер Рафаэль Котанджян из «Бриллиантовой руки» умер на 80-м году жизни
Народный артист Армянской ССР и Республики Армения Рафаэль Котанджян умер в возрасте 79 лет, сообщает пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта республики.
Информация о дате, времени и месте прощания с артистом сообщат дополнительно.
О причинах смерти актера данных нет.
Рафаэль Котанджян - уроженец Тбилиси. Здесь он появился на свет 9 сентября 1942 года. Окончил Ереванский художественно-театральный институт. Зрительсвую популярность ему принесли роли в фильмах «Бриллиантовая рука», «Сердца трех», «Роксолана». Актер награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени в 2017 году.
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