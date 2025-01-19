Актер Певцов: руководство «Ленкома» проигнорировало творческое завещание Марка Захарова
Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что "творческое завещание" бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова было проигнорировано. Об этом Певцов сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.
По словам Певцова, у него есть официальное письмо директору театра, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре. Однако после смерти Марка Захарова руководство "Ленкома" убрало три его премьеры.
Артист заявил, что не согласен с действиями нынешнего руководства театра.
Ранее Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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