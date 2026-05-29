Актер Николас Кейдж отказался от фамилии Коппола
Голливудский актер Николас Кейдж официально отказался от фамилии Коппола, данной ему при рождении, сообщает Variety.
Он сменил ее на сценический псевдоним. «Теперь я Ник Кейдж и в жизни, и на экране. Лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой», — заявил актер.
По его словам, он решил оставить имя Николас, потому что так его назвал отец. При этом актеру все равно, как к нему обращаться — Ник или Николас.
Ранее стало известно, что продолжение «Оружейного барона» с Кейджем выйдет в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
