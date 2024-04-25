«NЮ, рэпчина и пацаны»: Оскар Кучера о «поющих актерах», гомерическом театре и кинохитах
Оскар Кучера в эфире НСН назвал Юру Николаенко самым успешным из поющих артистов, похвалил рэперов Markul и Macan и пообещал посмотреть нового «Мастера» и «Слово пацана».
Музыка: Гоша, рэпчина и NЮ
Актер и телеведущий Оскар Кучера в интервью НСН рассказал о своих любимых музыкантах и выступил культурным гидом по миру кино и театра.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» сообщили НСН о самых востребованных концертах ближайшего уикенда и первой половины майских праздников.
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В их числе московские выступления групп «Калинов мост» (26 апреля, «16 Тонн»), «7Б» (27 апреля, «16 Тонн») и «АукцЫон» (28 апреля, «VK Stadium»), концерты панк-групп «План Ломоносова» (27 апреля, «Base») и F.P.G. (28 апреля, «16 Тонн»), легендарных металлистов из «Мастера» (27 апреля, «Aglomerat») и проекта Найка Борзова «Торнадо» (25 апреля, «Китайский летчик»). Столичную публику также заинтересовали майские выступления групп «Три дня дождя» (4 мая, «VK Stadium»), Green Apelsin (3 мая, «Base») и Зои (4 мая, «Magnus Locus)»
В топе популярности также концерты Вячеслава Бутусова в Воронеже, «Зверей» в Пермь и Екатеринбург, «Чижа» - в Волгограде, Басты – в Кемерово и группы «25/17» в Омске. The Hatters завершат апрель концертом в Минске, а Диана Арбенина в эти дни отправится в зарубежный тур с остановками в Сербии, на Кипре и в Дубае.
Оскар Кучера сказал НСН, что знаком с актером Александром Ильиным, но не слышал про его группу «План Ломоносова». Он также порассуждал о супергруппе, похвалил музыкальное творчество Гоши Куценко и назвал имя самого известного «поющего артиста».
«Идеи из актеров собирать супергруппу нет и не было никогда, потому что это невозможно технически, все заняты, время со своими коллективами репетировать нет, а тут все вместе… Хотя у нас был проект, мы один раз у Маргулиса с Гошкой Куценко и Славкой Разбегаевым пели одну песню, но это такая разовая акция. Мне очень нравится то, что Гоша делает, у него очень хорошие стихи и своя актерская манера. Я бы назвал это «актерской песней», только современной. Я знаю Юру Николаенко (на фото), который сейчас суперпопулярный, у него группа «NЮ» и второй коллектив. Он грандиозный, конечно, я очень люблю его музыку, это современный классный поп с обалденными мелодиями и очень хорошими текстами. Это самый успешный из артистов, который поет. Я его знаю давно: когда он еще не был таким популярным, как-то мне попалась его музыка и я прямо зафанател», - сказал Кучера.
Актер также рассказал, что дети приучили его к рэпу.
«Мне очень нравятся современные ребята: Markul, MACAN, Мари Краймбрери, Анна Асти. Я много современной музыки слушаю, у меня молодые дети, подростки, естественно, я в этой культуре по-любому. Средний Данька больше любит такую рэпчину, и она мне не очень близка, а Саня у меня Markulа любит очень, и он меня подсадил на него. Jony мне тоже нравится, кайфовый. Еще есть один очень крутой новый артист, который сейчас в чарты залетел, это Лёня, он современный и мейнстримовый. Это очень классная поп-музыка с хорошими текстами, глубокими, интересными оборотами и очень запоминающимся брутальным мужским вокалом», - посоветовал Оскар.
Кучера также рассказал о своей рок-группе и объяснил, как в 2002 году его «сделали» членом группы «Отпетые мошенники».
«"Отпетые мошенники" - это больше рекламный проект был, Женя Орлов, продюсер, попросил меня поучаствовать, а что касается моих коллективов… Последний коллектив, с которым мы плотно гастролировали и много концертов давали, это "Кучера". Сейчас он, к сожалению, не существует, потому что просто физически нет времени, но я пишу песни и периодически записываю их. Что-то выпускается, что-то нет, это для меня такой факультатив, отдушина. Я понимаю, что, если заниматься музыкой, надо посвящать ей огромное количество времени, а с кондачка эта история не прокатывает, поэтому я занимаюсь этим в удовольствие. Наверное, это ближе к року, такой современный рокопопс», - сказал собеседник НСН.
Театр: Душевные «Привычки» и гомерическое «Танго»
По данным «Kassir.ru», числе самых популярных театральных постановок выходных «Страсти по Бумбарашу» в Театре Олега Табакова и «Джейн Эйр» в Театре Оперетты. Ну а в начале мая московские театралы идут на «Совершенно Невероятное Событие» в Мастерской Петра Фоменко и в театр «Современник» на «Папу» с Сергеем Шакуровым и Викторией Толстогановой.
В Петербурге в топ популярности попали «Ромео и Джульетта», «Риголетто» и «Сирано де Бержерак». В Сочи идут на «Казанову», в Красноярске – на «Фальшивую ноту», в Волгограде на «Мату Хари», а в Новосибирске – на «Просто Бэби или Любовь по-французски».
Ну а Оскар Кучера рассказал НСН об интересных спектаклях с его участием.
«У меня большое количество спектаклей. С Шакуровым, Спиваковским и Олей Филипповой мы играем "Вредные привычки", это отличнейший спектакль, душевный, смешной, трогательный и драматичный. Есть спектакль, который я поставил, "Танго на шестерых", он очень смешной, гомерически смешной получился. Есть спектакль с Леной Воробей, Наташей Власовой, Джемалом Тетруашвили и Мишей Полицеймако, он называется "Мужчина с доставкой на дом", тоже гомерически смешная комедия. Я также играю в театре у Надежды Бабкиной, в "Русской песне", скоро будет "Ночь перед Рождеством". Я в месяц по 10-15 спектаклей играю, у меня их очень много», - отметил Кучера.
Он также сообщил, что собирается Большой театр на «Севильского цирюльника» с участием его друга, однокурсника и прекрасного певца Николая Казанцева.
Кино: Панда, Мастер и Прилучные
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Марка Горобца «Блиндаж» о войне и путешествии во времени.
Еще одной российской новинкой станет комедия «Неприличные гости» с Павлом Прилучным и его супругой Зепюр Брутян (на фото). При этом, по мнению экспертов, самым кассовым фильмом выходных вновь станет «Сто лет тому вперед».
В начале мая на российские экраны выйдут военный фильм «Битва за Родину», комедия «Любви не бывает?» с Аней Чиповской и триллер Адама Купера «Спящие псы» с Расселом Кроу в главной роли.
Ну а Оскар Кучера рассказал НСН, что еще не смотрел многие новинки, посоветовав сериал «Загнанные лошади» и мультфильм «Кунг-фу Панда 4»с озвучкой Михаила Галустяна.
«Миша Галустян приглашал на "Панду" четвертую, - очень понравилось, хорошая история, держат марку ребята. В дороге я в основном смотрю западные сериалы. Например, "Загнанные лошади" - английский, кайфовый и очень крутой сериал, рекомендую от души, это интересно. Из наших фильмов давно ничего не видел, но многие у меня стоят в очереди. "Слово пацана" хочу посмотреть, потому что тоже не успел, "Мастера и Маргариту", естественно, посмотрю, "Холоп 2", говорят, неплохой. У нас хорошее кино делают, молодцы, ребята, прямо реально горжусь, радуюсь. Приятно, что причастен», - сказал Кучера.
Оскар также сообщил, что фильмы с его участием скоро появятся, но пока не стал раскрывать их секреты.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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