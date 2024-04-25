«NЮ, рэпчина и пацаны»: Оскар Кучера о «поющих актерах», гомерическом театре и кинохитах

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Актер и телеведущий Оскар Кучера в интервью НСН рассказал о своих любимых музыкантах и выступил культурным гидом по миру кино и театра.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» сообщили НСН о самых востребованных концертах ближайшего уикенда и первой половины майских праздников.

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В их числе московские выступления групп «Калинов мост» (26 апреля, «16 Тонн»), «7Б» (27 апреля, «16 Тонн») и «АукцЫон» (28 апреля, «VK Stadium»), концерты панк-групп «План Ломоносова» (27 апреля, «Base») и F.P.G. (28 апреля, «16 Тонн»), легендарных металлистов из «Мастера» (27 апреля, «Aglomerat») и проекта Найка Борзова «Торнадо» (25 апреля, «Китайский летчик»). Столичную публику также заинтересовали майские выступления групп «Три дня дождя» (4 мая, «VK Stadium»), Green Apelsin (3 мая, «Base») и Зои (4 мая, «Magnus Locus)»

В топе популярности также концерты Вячеслава Бутусова в Воронеже, «Зверей» в Пермь и Екатеринбург, «Чижа» - в Волгограде, Басты – в Кемерово и группы «25/17» в Омске. The Hatters завершат апрель концертом в Минске, а Диана Арбенина в эти дни отправится в зарубежный тур с остановками в Сербии, на Кипре и в Дубае.

Оскар Кучера сказал НСН, что знаком с актером Александром Ильиным, но не слышал про его группу «План Ломоносова». Он также порассуждал о супергруппе, похвалил музыкальное творчество Гоши Куценко и назвал имя самого известного «поющего артиста».

«Идеи из актеров собирать супергруппу нет и не было никогда, потому что это невозможно технически, все заняты, время со своими коллективами репетировать нет, а тут все вместе… Хотя у нас был проект, мы один раз у Маргулиса с Гошкой Куценко и Славкой Разбегаевым пели одну песню, но это такая разовая акция. Мне очень нравится то, что Гоша делает, у него очень хорошие стихи и своя актерская манера. Я бы назвал это «актерской песней», только современной. Я знаю Юру Николаенко (на фото), который сейчас суперпопулярный, у него группа «NЮ» и второй коллектив. Он грандиозный, конечно, я очень люблю его музыку, это современный классный поп с обалденными мелодиями и очень хорошими текстами. Это самый успешный из артистов, который поет. Я его знаю давно: когда он еще не был таким популярным, как-то мне попалась его музыка и я прямо зафанател», - сказал Кучера.

Актер также рассказал, что дети приучили его к рэпу.

«Мне очень нравятся современные ребята: Markul, MACAN, Мари Краймбрери, Анна Асти. Я много современной музыки слушаю, у меня молодые дети, подростки, естественно, я в этой культуре по-любому. Средний Данька больше любит такую рэпчину, и она мне не очень близка, а Саня у меня Markulа любит очень, и он меня подсадил на него. Jony мне тоже нравится, кайфовый. Еще есть один очень крутой новый артист, который сейчас в чарты залетел, это Лёня, он современный и мейнстримовый. Это очень классная поп-музыка с хорошими текстами, глубокими, интересными оборотами и очень запоминающимся брутальным мужским вокалом», - посоветовал Оскар.

Кучера также рассказал о своей рок-группе и объяснил, как в 2002 году его «сделали» членом группы «Отпетые мошенники».

«"Отпетые мошенники" - это больше рекламный проект был, Женя Орлов, продюсер, попросил меня поучаствовать, а что касается моих коллективов… Последний коллектив, с которым мы плотно гастролировали и много концертов давали, это "Кучера". Сейчас он, к сожалению, не существует, потому что просто физически нет времени, но я пишу песни и периодически записываю их. Что-то выпускается, что-то нет, это для меня такой факультатив, отдушина. Я понимаю, что, если заниматься музыкой, надо посвящать ей огромное количество времени, а с кондачка эта история не прокатывает, поэтому я занимаюсь этим в удовольствие. Наверное, это ближе к року, такой современный рокопопс», - сказал собеседник НСН.

