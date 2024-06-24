В зоне СВО погиб актер Леонид Гусаров
Актер Леонид Гусаров погиб во время осуществления боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила Жуковская детская школа искусств (ЖДШИ) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Героически погиб Леонид Юрьевич Гусаров. Из жизни ушел замечательный человек, талантливый актер, режиссер, поэт, преподаватель театрального отделения ЖДШИ № 1», — отмечается в сообщении.
В учреждении отметили, что педагог обучал своих учеников не только актерскому мастерству, но также человечности, мужеству и любви к Родине.
Леонид Гусаров родился в 1973 году в Ангарске, окончил Иркутское театральное училище. Артист служил в Омском драматическом театре «Галерка», Нижегородском театре комедии, театре «Стрела». В 2012-2023 годах актер преподавал в ЖДШИ. Кроме того, Гусаров снимался в кино, в числе его работ картины «Споры» и «Дорогие товарищи». В августе 2023 года актер отправился на СВО.
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