Актер Матвеев показал жуткий грим для съемок в сериале «Мосгаз»
Осенью завершились съемки девятого сезона сериала «Мосгаз», в котором актер Максим Матвеев вновь сыграл маньяка Влада Вихрова.
Несмотря на внушительное преображение внешности убийцы, авторы сериала приняли решение не менять актера. Старика, которому по сюжету уже за 80 лет, играет 41-летний Матвеев.
На снимках он продемонстрировал пластическую маску, которая придает ему облик старика. На фотографии Матвеев оттягивает кусок «кожи», чтобы закрепить на лице грим.
К фотографии Матвеев также прикрепил видео, на котором он напевает песню «Спят усталые игрушки».
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