Актер Матвеев показал жуткий грим для съемок в сериале «Мосгаз»

Несмотря на внушительное преображение внешности убийцы, авторы сериала приняли решение не менять актера. Старика, которому по сюжету уже за 80 лет, играет 41-летний Матвеев.

На снимках он продемонстрировал пластическую маску, которая придает ему облик старика. На фотографии Матвеев оттягивает кусок «кожи», чтобы закрепить на лице грим.

К фотографии Матвеев также прикрепил видео, на котором он напевает песню «Спят усталые игрушки».

