Актер Мартынов: Гогунский появится в новом сезоне «Универа»

Артист, сыгравший в проекте роль студента Валентина Будейко, поделился, что Гогунский появится в новом сезоне и проявит себя по-новому.

«Это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно. В ситкоме персонаж не развивается, он законсервирован, ну а тут я потираю ручки от предвкушения», — рассказал Мартынов.

Ранее стало известно о съемках новой части сериала «Универ». Как ожидается, в нем сыграют Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская.

