Актер Мартынов: Гогунский появится в новом сезоне «Универа»
Актер Виталий Гогунский вернется к роли Кузи в новом сезоне сериала «Универ. 13 лет спустя». Об этом рассказал его коллега Александр Мартынов в беседе с MK.ru.
Артист, сыгравший в проекте роль студента Валентина Будейко, поделился, что Гогунский появится в новом сезоне и проявит себя по-новому.
«Это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно. В ситкоме персонаж не развивается, он законсервирован, ну а тут я потираю ручки от предвкушения», — рассказал Мартынов.
Ранее стало известно о съемках новой части сериала «Универ». Как ожидается, в нем сыграют Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская.
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