Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, чтобы помочь зрителю
Народный артист России Марат Башаров остановил спектакль в Ростове-на-Дону, чтобы помочь зрителю, пишет газета «Комсомольская правда».
Инцидент произошел 13 марта во время постановки «Жениться Вам надо, барин» в академическом театре имени Горького. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент в зале поднялся шум, после чего Башаров потребовал дать свет и вызвать врача.
Актер бросился к человеку, которому стало плохо. Мужчине оказали медицинскую помощь, он пришел в себя, после чего спектакль продолжился.
Ранее Башаров признался, что не поддерживает общение с уехавшими из России артистами, отмечает «Радиоточка НСН».
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