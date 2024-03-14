Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, чтобы помочь зрителю

Инцидент произошел 13 марта во время постановки «Жениться Вам надо, барин» в академическом театре имени Горького. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент в зале поднялся шум, после чего Башаров потребовал дать свет и вызвать врача.

Актер бросился к человеку, которому стало плохо. Мужчине оказали медицинскую помощь, он пришел в себя, после чего спектакль продолжился.

Ранее Башаров признался, что не поддерживает общение с уехавшими из России артистами, отмечает «Радиоточка НСН».

