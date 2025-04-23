Актер Максимов покинул труппу Московского ТЮЗа из-за конфликта с администрацией
Актер Андрей Максимов покинул труппу Московского ТЮЗа из-за конфликта
Звезда сериалов «Фишер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Андрей Максимов покинул труппу Московского театра юного зрителя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам артиста, он провел прекрасных 8 лет своей жизни в МТЮЗе, где было сыграно 12 ролей у семи режиссеров.
«Невероятные Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Сильные люди, гении, титаны театра. Мои учителя. Я благодарен им бесконечно», - написал Максимов.
Вместе с тем, он отметил, что театр, к сожалению, не только художественное руководство, но и административное.
Увольнение ведущего артиста уже прокомментировала директор МТЮЗа Ирина Слюсарева. По её словам, никакого конфликта у неё с Максимовым никогда не было. Директор подчеркнула, что всегда была заинтересована в работе с таким артистом, на которого специально идет зритель.
«Могу сказать вам совершенно искренне, что удивлена его словами до глубины души», - заявила она в интервью журналу «Театрал».
Ранее стало известно, что Андрей Максимов сыграет Маяковского в сериале о жизни Лили Брик, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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