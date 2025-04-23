Актер Максимов покинул труппу Московского ТЮЗа из-за конфликта с администрацией

По словам артиста, он провел прекрасных 8 лет своей жизни в МТЮЗе, где было сыграно 12 ролей у семи режиссеров.

«Невероятные Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Сильные люди, гении, титаны театра. Мои учителя. Я благодарен им бесконечно», - написал Максимов.

Вместе с тем, он отметил, что театр, к сожалению, не только художественное руководство, но и административное.

Увольнение ведущего артиста уже прокомментировала директор МТЮЗа Ирина Слюсарева. По её словам, никакого конфликта у неё с Максимовым никогда не было. Директор подчеркнула, что всегда была заинтересована в работе с таким артистом, на которого специально идет зритель.

«Могу сказать вам совершенно искренне, что удивлена его словами до глубины души», - заявила она в интервью журналу «Театрал».

Ранее стало известно, что Андрей Максимов сыграет Маяковского в сериале о жизни Лили Брик, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

