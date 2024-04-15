Актер Ливанов заявил, что проходит плановое обследование

Народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил, что проходит плановое медицинское обследование в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужен России»: Куклачев работает из реанимации

По словам 89-летнего актёра, он прекрасно себя чувствует, а к врачам обратился для профилактики.

«В пожилом возрасте человек каждый год проходит дежурное обследование... профилактически это важно - раз в год обращаться на такое обследование», - заключил он.

Ранее плановую госпитализацию в Мариинской больнице Санкт-Петербурга прошёл народный артист РСФСР Михаил Боярский, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЛечениеГоспитализацияНародный АртистАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры