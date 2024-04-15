Актер Ливанов заявил, что проходит плановое обследование

По словам 89-летнего актёра, он прекрасно себя чувствует, а к врачам обратился для профилактики.

«В пожилом возрасте человек каждый год проходит дежурное обследование... профилактически это важно - раз в год обращаться на такое обследование», - заключил он.

Ранее плановую госпитализацию в Мариинской больнице Санкт-Петербурга прошёл народный артист РСФСР Михаил Боярский, сообщает RT.

