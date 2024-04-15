Актер Ливанов заявил, что проходит плановое обследование
15 апреля 202417:44
Народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил, что проходит плановое медицинское обследование в больнице. Об этом сообщает ТАСС.
По словам 89-летнего актёра, он прекрасно себя чувствует, а к врачам обратился для профилактики.
«В пожилом возрасте человек каждый год проходит дежурное обследование... профилактически это важно - раз в год обращаться на такое обследование», - заключил он.
Ранее плановую госпитализацию в Мариинской больнице Санкт-Петербурга прошёл народный артист РСФСР Михаил Боярский, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru