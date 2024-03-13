Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в 85 лет
В Великобритании на 86-м году жизни умер актер Майкл Калвер, известный зрителям по серии «Звездные войны». Об этом сообщило издание The Standart.
Актера не стало 27 февраля. Причина смерти не названа.
Калвер начал сниматься в кино более 50 лет назад. Он сыграл в фильме «Империя наносит ответный удар», где исполнил роль командира звездного корабля-разрушителя «Мститель».
В начале марта в возрасте 88 лет умер снявшийся в американской версии сериала «Моя прекрасная няня» актер Стив Лоуренс. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru