Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в 85 лет

В Великобритании на 86-м году жизни умер актер Майкл Калвер, известный зрителям по серии «Звездные войны». Об этом сообщило издание The Standart.

Умер актер из сериала «Хозяйка Тайги» Олег Рябцов

Актера не стало 27 февраля. Причина смерти не названа.

Калвер начал сниматься в кино более 50 лет назад. Он сыграл в фильме «Империя наносит ответный удар», где исполнил роль командира звездного корабля-разрушителя «Мститель».

В начале марта в возрасте 88 лет умер снявшийся в американской версии сериала «Моя прекрасная няня» актер Стив Лоуренс. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерКиноЗвездные Войны

Горячие новости

Все новости

партнеры