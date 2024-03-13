Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в 85 лет

Актера не стало 27 февраля. Причина смерти не названа.

Калвер начал сниматься в кино более 50 лет назад. Он сыграл в фильме «Империя наносит ответный удар», где исполнил роль командира звездного корабля-разрушителя «Мститель».

В начале марта в возрасте 88 лет умер снявшийся в американской версии сериала «Моя прекрасная няня» актер Стив Лоуренс. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, передает «Радиоточка НСН».

