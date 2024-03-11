Умер актер из сериала «Хозяйка Тайги» Олег Рябцов

Причину смерти актера в театре не назвали. Информация о дате и времени церемонии прощания будет известна позже.

Рябцов родился 28 июля 1939 года. В 1959 году начал работать в Ивановском драматическом театре.

Актер получил известность по ролям в сериалах «Русские деньги» и «Хозяйка тайги».

На прошлой неделе стало известно о смерти актера Ильи Устюжанинова в возрасте 40 лет, передает «Радиоточка НСН».

