Умер актер из сериала «Хозяйка Тайги» Олег Рябцов

Заслуженный артист России Олег Рябцов умер в возрасте 84 лет. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского.

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Причину смерти актера в театре не назвали. Информация о дате и времени церемонии прощания будет известна позже.

Рябцов родился 28 июля 1939 года. В 1959 году начал работать в Ивановском драматическом театре.

Актер получил известность по ролям в сериалах «Русские деньги» и «Хозяйка тайги».

На прошлой неделе стало известно о смерти актера Ильи Устюжанинова в возрасте 40 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Курбатов
ТЕГИ:КиноСериалАктеры

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