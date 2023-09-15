Дочь актера Михаила Ульянова нашли мертвой в Москве

В квартире на Большой Бронной улице в центре Москвы нашли тело дочери актера театра и кино, народного артиста СССР Михаила Ульянова. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости»..

Елене Ульяновой было 64 года, причины смерти устанавливаются.

При жизни она работала художником-графистом. Ее мать Алла Парфаньяк, заслуженная артистка РСФСР, как и отец, посвятила жизнь театру кино.

