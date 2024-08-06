Актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий умер на 47-м году жизни

Российский актер Владимир Новицкий, известный по ролям в театре, кино и сериалах, скончался на 47-м году жизни, сообщают «Российская газета» и «Аргументы и факты».

Смерть наступила 2 августа, однако информация об этом появилась лишь сегодня, 6 августа. Причины его смерти пока не раскрыты. Прощание с артистом проходит сегодня.

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Новицкий родился 29 ноября 1977 года, окончил Театральный институт им. Бориса Щукина в 1998 году, где учился на курсе Евгения Князева. Сразу после выпуска, в период с 1998 по 2002 год, он работал в театре «Вернисаж» и одновременно начал сниматься в кино.

Первые его роли датируются 2001 годом и включают участие в фильмах «Яды, или Всемирная история отравлений», «Сыщики» и «Львиная доля», передает «Радиоточка НСН».

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