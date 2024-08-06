Актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий умер на 47-м году жизни

Российский актер Владимир Новицкий, известный по ролям в театре, кино и сериалах, скончался на 47-м году жизни, сообщают «Российская газета» и «Аргументы и факты».

Смерть наступила 2 августа, однако информация об этом появилась лишь сегодня, 6 августа. Причины его смерти пока не раскрыты. Прощание с артистом проходит сегодня.