Актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий умер на 47-м году жизни
Российский актер Владимир Новицкий, известный по ролям в театре, кино и сериалах, скончался на 47-м году жизни, сообщают «Российская газета» и «Аргументы и факты».
Смерть наступила 2 августа, однако информация об этом появилась лишь сегодня, 6 августа. Причины его смерти пока не раскрыты. Прощание с артистом проходит сегодня.
Новицкий родился 29 ноября 1977 года, окончил Театральный институт им. Бориса Щукина в 1998 году, где учился на курсе Евгения Князева. Сразу после выпуска, в период с 1998 по 2002 год, он работал в театре «Вернисаж» и одновременно начал сниматься в кино.
Первые его роли датируются 2001 годом и включают участие в фильмах «Яды, или Всемирная история отравлений», «Сыщики» и «Львиная доля», передает «Радиоточка НСН».
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