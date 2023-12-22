«Ребята молодцы!»: Депутат Попов пообещал посмотреть последнюю серию «Слова пацана»

Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в разговоре с НСН рассказал, что еще не смотрел восьмую серию сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте», но обязательно это сделает.

21 декабря в онлайн-кинотеатрах Wink и Start вышла последняя, 8 серия сериала «Слово пацана». До этого создатели проекта приняли решение об изменении его финала и пересняли седьмой и восьмой эпизоды. По их словам, они хотели сделать концовку «круче, острее и эмоциональнее». После выхода 8 серии актер Иван Янковский поблагодарил зрителей, которые смотрели и сопереживали героям. Попов считает, что сериал получился интересным и полезным.