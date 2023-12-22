«Ребята молодцы!»: Депутат Попов пообещал посмотреть последнюю серию «Слова пацана»
Телеведущий Евгений Попов в эфире НСН отметил, что увидел в сериале много знакомых для себя моментов, а также высказался по поводу возможного второго сезона.
Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в разговоре с НСН рассказал, что еще не смотрел восьмую серию сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте», но обязательно это сделает.
21 декабря в онлайн-кинотеатрах Wink и Start вышла последняя, 8 серия сериала «Слово пацана». До этого создатели проекта приняли решение об изменении его финала и пересняли седьмой и восьмой эпизоды. По их словам, они хотели сделать концовку «круче, острее и эмоциональнее». После выхода 8 серии актер Иван Янковский поблагодарил зрителей, которые смотрели и сопереживали героям. Попов считает, что сериал получился интересным и полезным.
«Восьмую серию еще не посмотрел, но посмотрю. У нас есть две крайности – либо полная разнузданность, либо тотальный запрет. Мир – не черно-белый, (режиссер «Слова пацана» - ред. НСН) Жора Крыжовников нам прекрасно напоминает о той эпохе, в которой мы все жили. Я узнал там много для себя знакомых моментов. Мне кажется, было опрометчиво сразу же что-то требовать запрещать. Это полезный, интересный сериал», - сказал Попов.
Комментируя возможность продления сериала на второй сезон, депутат указал, что это является вопросом бизнеса. При этом он назвал Крыжовникова «красавчиком».
«Это маркетинг, бизнес. Если ребята захотят, то снимут. Ребята творческие, молодцы. Крыжовников красавчик!», - добавил собеседник НСН.
Ранее, 21 декабря, сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в пресс-центре НСН признался, что создатели нашумевшего сериала рассказали простую историю о том, что зло всегда возвращается злом, передает «Радиоточка НСН».
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