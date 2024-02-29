Актер из «Реальных пацанов» Павел Маркин умер в 53 года

Маркин умер 4 февраля в машине скорой помощи. Похороны состоялись лишь 29-го. Причину смерти Загоскин не назвал.

По его словам, Маркин жил одним днем и быстро реагировал на самые неожиданные трудности.

Маркин родился 30 сентября 1970 года. Он снялся в более 70 фильмах и сериалах, среди которых «Реальные пацаны», «ДМБ», «Моя прекрасная няня» и другие.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 53 лет актрисы и театрального продюсера Дарьи Гончаровой, передает «Радиоточка НСН».

