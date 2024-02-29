Актер из «Реальных пацанов» Павел Маркин умер в 53 года
Российский актер Павел Маркин умер на 54-м году жизни, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его коллега Александр Загоскин.
Маркин умер 4 февраля в машине скорой помощи. Похороны состоялись лишь 29-го. Причину смерти Загоскин не назвал.
По его словам, Маркин жил одним днем и быстро реагировал на самые неожиданные трудности.
Маркин родился 30 сентября 1970 года. Он снялся в более 70 фильмах и сериалах, среди которых «Реальные пацаны», «ДМБ», «Моя прекрасная няня» и другие.
Ранее стало известно о смерти в возрасте 53 лет актрисы и театрального продюсера Дарьи Гончаровой, передает «Радиоточка НСН».
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