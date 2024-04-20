Актер из «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет
20 апреля 202418:56
Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался 20 на 49-м году жизни, говорится на сайте Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра.
Отмечается, что актер не так давно перенес инсульт и после этого находился в больнице. Спустя некоторое время Омельченко стало лучше, но несколько дней назад у артиста случился новый приступ.
По словам замдиректора театра Ильхама Мамедова, у Омельченко были проблемы с сердцем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru