Актер из «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет

Отмечается, что актер не так давно перенес инсульт и после этого находился в больнице. Спустя некоторое время Омельченко стало лучше, но несколько дней назад у артиста случился новый приступ.

По словам замдиректора театра Ильхама Мамедова, у Омельченко были проблемы с сердцем.

