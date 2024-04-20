Актер из «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет

Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался 20 на 49-м году жизни, говорится на сайте Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра.

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Отмечается, что актер не так давно перенес инсульт и после этого находился в больнице. Спустя некоторое время Омельченко стало лучше, но несколько дней назад у артиста случился новый приступ.

По словам замдиректора театра Ильхама Мамедова, у Омельченко были проблемы с сердцем.

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ФОТО: ТАСС
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