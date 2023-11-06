Актер из фильма «Любовь и голуби» раскрыл секрет популярности картины

Сыгравший в комедии «Любовь и голуби» актер Александр Михайлов заявил, что колоссальная популярность картины стала для него загадкой. Об этом артист рассказал в беседе с KP.ru.

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«Видимо все сошлось, что могло сойтись. И пьеса замечательная, и сценарий, и и удивительный режиссер, и актеры… Прошло сорок лет, а фильм до сих пор и смотрят, и любят. И самое главное, он же по-прежнему актуален», — рассказал Михайлов.

По словам артиста, в фильме режиссера Владимира Меньшова заложен «корневой юмор» и «стыдливая детскость». Кроме того, актер считает, что в картине есть «красота души простого человека».

Михайлов поделился, что ему не обидно, когда его вспоминают именно по роли в комедии «Любовь и голуби».

«Иногда даже думаю, что можно мне было и не сниматься в остальных картинах. Одной этой роли было бы достаточно для того, чтобы меня узнавали, принимали с радостью», — отметил артист.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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