Поэт Ревякина: Звезда КВН Сергей Сивохо доживает последние часы
Украинский шоумен, участник КВН и актер Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет, заявила член Союза писателей Донецкой Народной Республики Анна Ревякина.
Однако позже поэт сообщила, что о состоянии Сивохо поступает «противоречивая» информация. По одной из версий, шоумена госпитализировали два дня назад, и 16 октября он скончался. При этом есть информация, что Сивохо находится в больнице и еще жив, но это его «последние часы».
«Из-за безнадежности ситуации его скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность», — написала позже Ревякина в своем Telegram-канале.
Сергей Сивохо родился в Донецке 8 февраля 1969 года. Шоумен известен по участию в командах КВН ДПИ, «Дрим-Тим», Сборная СНГ. Также Сивохо снимался в кино и сериалах, в том числе в проектах «FM и ребята», «Писаки», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», отмечает телеканал «360». Кроме того, артист был креативным продюсером студии «Квартал 95», один из основателей которой — президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru