Актер и режиссер Павел Жабицкий умер в возрасте 45 лет
27 февраля 202422:33
Польский актер и кинорежиссер Павел Жабицкий умер на 46-м году жизни, передает портал FilmPolski.
О смерти артиста сообщила его семья. Жабицкого не стало 23 февраля. Причина смерти не называется.
Актер снялся в десятках картин. Среди них - «Генетический код», «Паршивая овца», «Геркулес» и других.
В минувшую пятницу в возрасте 48 лет умер канадский актер кино и телевидения Крис Готье. Он получил широкую известность по роли в американском сериале «Сверхъестественное», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru