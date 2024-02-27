Актер и режиссер Павел Жабицкий умер в возрасте 45 лет

Польский актер и кинорежиссер Павел Жабицкий умер на 46-м году жизни, передает портал FilmPolski.

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О смерти артиста сообщила его семья. Жабицкого не стало 23 февраля. Причина смерти не называется.

Актер снялся в десятках картин. Среди них - «Генетический код», «Паршивая овца», «Геркулес» и других.

В минувшую пятницу в возрасте 48 лет умер канадский актер кино и телевидения Крис Готье. Он получил широкую известность по роли в американском сериале «Сверхъестественное», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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