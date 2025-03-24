Актер Горевой назвал освобождение Ефремова лучшим событием последних лет

По его словам, это отличная новость. В беседе с NEWS.ru Горевой подчеркнул, что «ждет Мишку домой».



Горевой рассказал, что следил за делом Ефремова и едва не расплакался от счастья, когда узнал новость об освобождении актера.



Ранее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова, напоминает RT.

