Актер Горевой назвал освобождение Ефремова лучшим событием последних лет
24 марта 202514:35
Актер Михаил Горевой назвал освобождение актера Михаила Ефремова по УДО лучшим событием за последние несколько лет.
По его словам, это отличная новость. В беседе с NEWS.ru Горевой подчеркнул, что «ждет Мишку домой».
Горевой рассказал, что следил за делом Ефремова и едва не расплакался от счастья, когда узнал новость об освобождении актера.
Ранее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В работе онлайн-приложения «Сбера» в ряде регионов России произошли сбои
- Депутат Останина заявила, что школьниц не нужно поощрять рожать
- Актер Горевой назвал освобождение Ефремова лучшим событием последних лет
- Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат и три БМП
- Более тысячи человек задержали в Турции с начала протестов
- СМИ: Лифт с людьми сорвался с 18-го этажа под Санкт-Петербургом
- Михаила Ефремова освободили по УДО
- На нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали пожар
- Украинский беспилотник сбили в небе над Курской областью
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru