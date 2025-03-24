Актер Горевой назвал освобождение Ефремова лучшим событием последних лет

Актер Михаил Горевой назвал освобождение актера Михаила Ефремова по УДО лучшим событием за последние несколько лет.

СМИ: Ефремов отказался от последнего слова перед вынесением решения по УДО

По его словам, это отличная новость. В беседе с NEWS.ru Горевой подчеркнул, что «ждет Мишку домой».

Горевой рассказал, что следил за делом Ефремова и едва не расплакался от счастья, когда узнал новость об освобождении актера.

Ранее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыКультураМихаил ЕфремовТюрьма

Горячие новости

Все новости

партнеры