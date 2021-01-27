Актер «Гоголь-центра» Болсунов умер на 53 году жизни
Актер театра «Гоголь-центр» Андрей Болсунов умер на 53-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра в Instagram. Причина смерти не уточняется.
Отмечается, что он был неотъемлемой частью труппы. Он участвовал в спектаклях «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр» и других.
Болсунов служил в Театре имени Гоголя и продолжил работать после того, как учреждение стало «Гоголь-центром» под руководством Кирилла Серебренникова.
Андрей Болсунов родился в Одессе, передает RT. После службы в армии он поступил Театральное училище имени Щепкина. Актер также снимался в кино.
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