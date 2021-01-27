Актер «Гоголь-центра» Болсунов умер на 53 году жизни

Актер театра «Гоголь-центр» Андрей Болсунов умер на 53-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра в Instagram. Причина смерти не уточняется.

Отмечается, что он был неотъемлемой частью труппы. Он участвовал в спектаклях «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр» и других.