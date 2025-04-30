Актер Ефремов передвигается на общественном транспорте после выхода по УДО

Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии по словно-досрочному освобождению (УДО) передвигается по городу на общественном транспорте, его заметили пассажиры автобуса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото актера в транспорте распространилось по Telegram-каналам. На снимке Ефремов в серой куртке и синей кепке сидит у окна и смотрит в телефон.

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Ранее, выступая на заседании суда по вопросу УДО в ИК-4 Белгородской области, Ефремов заявил, что больше никогда не будет водить машину. В связи с этим, как выразился актер, права ему можно не отдавать.

Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО. Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер находился в колонии с сентября 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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