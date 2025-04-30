Актер Ефремов передвигается на общественном транспорте после выхода по УДО

Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии по словно-досрочному освобождению (УДО) передвигается по городу на общественном транспорте, его заметили пассажиры автобуса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото актера в транспорте распространилось по Telegram-каналам. На снимке Ефремов в серой куртке и синей кепке сидит у окна и смотрит в телефон.