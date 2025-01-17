Умер проректор Щукинского института Андрей Беликов

Скончался проректор по творческой деятельности, молодежной политике и воспитательной работе Театрального института имени Бориса Щукина Андрей Беликов. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Он также был создателем сценографии к спектаклю «Ночь ошибок», и планировал создать декорации к премьере «Скупой, или Школа лжи» в Театре сатиры.

Руководство театра приняло решение направить все средства со спектакля «Маленький принц», который состоялся 12 января, семье Беликова.

Причина смерти не раскрывается. Известно, что его не стало 10 января.

