Актер Джон Красински назван самым сексуальным мужчиной 2024 года
Американского актера Джона Красински назвали самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году по версии американского журнала People.
Артист сказал, что был шокирован этой новостью. «Ребята, вы действительно подняли планку для меня», - заявил Красински изданию.
45-летний Красински стал широко известен благодаря роли в сериале «Офис». Также актер снимался в картинах «Отпуск по обмену», «Тихое место» и «Главный герой».
В 2023 году People наделил статусом самого сексуального мужчины американского актера Патрика Демпси, снявшегося в фильмах «Анатомия страсти», «Правда о деле Гарри Квеберта», «Бриджит Джонс 3», пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru