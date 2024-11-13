Актер Джон Красински назван самым сексуальным мужчиной 2024 года

45-летний Красински стал широко известен благодаря роли в сериале «Офис». Также актер снимался в картинах «Отпуск по обмену», «Тихое место» и «Главный герой».

В 2023 году People наделил статусом самого сексуального мужчины американского актера Патрика Демпси, снявшегося в фильмах «Анатомия страсти», «Правда о деле Гарри Квеберта», «Бриджит Джонс 3», пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».



