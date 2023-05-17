Актер Чадов стал советником губернатора Пермского края

По его словам, на новом посту он будет курировать в регионе «культурную жизнь и развитие кинематографа».

«Впереди ждёт большая работа, буду держать вас в курсе событий», — написал актёр.

Ранее украинские власти объявили о введении персональных санкций в отношении 11 российских артистов, в «чёрный список» попал и Алексей Чадов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

