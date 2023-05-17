Актер Чадов стал советником губернатора Пермского края
17 мая 202315:13
Актер Алексей Чадов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
По его словам, на новом посту он будет курировать в регионе «культурную жизнь и развитие кинематографа».
«Впереди ждёт большая работа, буду держать вас в курсе событий», — написал актёр.
Ранее украинские власти объявили о введении персональных санкций в отношении 11 российских артистов, в «чёрный список» попал и Алексей Чадов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru