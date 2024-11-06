«Актер без показухи»: Галахова о покинувшем «Современник» Ветрове
Талантливые актеры — большая редкость для современного театра, и тем более обидно, когда такие одаренные артисты, как Владислав Ветров, покидают сцену, сказала НСН Ольга Галахова.
Ушедший из «Современника» народный артист России Владислав Ветров — вдумчивый, лишенный показного лоска и при этом очень талантливый артист, он мог бы сыграть в театре намного больше, чем ему довелось. Об этом НСН заявила театральный критик Ольга Галахова.
Ветров ранее принял решение покинуть труппу «Современника» спустя 22 года работы в театре. Об этом сообщило издание «СтарХит». На сайте «Современника» исчезла информация про него, а также из фойе снят его портрет. Актер сыграл в театре десятки ролей, а с 2022 года был председателем художественного совета. Галахова назвала Ветрова вдумчивым и лишенным показухи актером.
«Есть актеры, которые по духу не премьеры. Для них дороже сосредоточенное, глубокое существование на сцене. Они совершенно лишены премьерской показухи, которая у нас расцветает с антрепризой. Ветров именно такой. Он всегда выходил на сцену чрезвычайно сосредоточенным на роли, на процессе, зрители доверяли его исполнению. Когда ему давали роль, как правило, это было интересно. Я не могу сказать, что Ветров затерялся среди блистательных артистов “Современника”, но он мог бы сыграть намного больше в этом театре. Старшее поколение здесь очень сильное, и очень трудно составить им конкуренцию. Тем более, что провинциального Ветрова никто не знал, когда его пригласила худрук Галина Волчек. Я навсегда запомню его работу в “Бесах” Анджея Вайды, где он сыграл Ставрогина, причем критика недооценила спектакль. Ветров получил двадцатилетний опыт в “Современнике”, за плечами у него работа с Волчек, с гигантами режиссуры (Валерием Фокиным, Анджеем Вайдой)», — сказала Галахова.
Собеседница НСН предположила, что Ветров ушел, потому что ему стало скучно в театре.
«Наверное, стала меняться сущность театра. В 2020 году на должность художественного руководителя пришел Виктор Рыжаков, который ушел с поста, когда актеры выбрали Ветрова на должность председателя художественного совета. Причем когда Ветров возглавил худсовет, он отказался от всех своих ролей: видимо, чтобы не было разговоров о его предвзятости. Удивительно мужественный, честный и требовательный человек, что мы видели и на сцене. Очень жалко, что такие актеры покидают сцену, ведь талантливый артист — большая редкость для современного театра. Я слышала, что Ветров просто устал, хочет сниматься и зарабатывать деньги для семьи. Думаю, что у него наступило какое-то глубокое разочарование в театре. И в этом нет ни правых, ни виноватых», — подытожила она.
Ранее Ветров заявил «Радиоточке НСН», что ушел из театра, потому что решил больше времени посвящать семье. Артист подчеркнул, что сохранил теплые отношения с новым художественным руководителем «Современника» Владимиром Машковым.
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