«Актер без показухи»: Галахова о покинувшем «Современник» Ветрове

«Есть актеры, которые по духу не премьеры. Для них дороже сосредоточенное, глубокое существование на сцене. Они совершенно лишены премьерской показухи, которая у нас расцветает с антрепризой. Ветров именно такой. Он всегда выходил на сцену чрезвычайно сосредоточенным на роли, на процессе, зрители доверяли его исполнению. Когда ему давали роль, как правило, это было интересно. Я не могу сказать, что Ветров затерялся среди блистательных артистов “Современника”, но он мог бы сыграть намного больше в этом театре. Старшее поколение здесь очень сильное, и очень трудно составить им конкуренцию. Тем более, что провинциального Ветрова никто не знал, когда его пригласила худрук Галина Волчек. Я навсегда запомню его работу в “Бесах” Анджея Вайды, где он сыграл Ставрогина, причем критика недооценила спектакль. Ветров получил двадцатилетний опыт в “Современнике”, за плечами у него работа с Волчек, с гигантами режиссуры (Валерием Фокиным, Анджеем Вайдой)», — сказала Галахова.

Собеседница НСН предположила, что Ветров ушел, потому что ему стало скучно в театре.

«Наверное, стала меняться сущность театра. В 2020 году на должность художественного руководителя пришел Виктор Рыжаков, который ушел с поста, когда актеры выбрали Ветрова на должность председателя художественного совета. Причем когда Ветров возглавил худсовет, он отказался от всех своих ролей: видимо, чтобы не было разговоров о его предвзятости. Удивительно мужественный, честный и требовательный человек, что мы видели и на сцене. Очень жалко, что такие актеры покидают сцену, ведь талантливый артист — большая редкость для современного театра. Я слышала, что Ветров просто устал, хочет сниматься и зарабатывать деньги для семьи. Думаю, что у него наступило какое-то глубокое разочарование в театре. И в этом нет ни правых, ни виноватых», — подытожила она.

Ранее Ветров заявил «Радиоточке НСН», что ушел из театра, потому что решил больше времени посвящать семье. Артист подчеркнул, что сохранил теплые отношения с новым художественным руководителем «Современника» Владимиром Машковым.

