Актер Алексей Булатов скончался в возрасте 76 лет

Булатов начал актерскую карьеру в 1977 году с фильма «Жизнь Бетховена» и сыграл в ряде картин, включая «Слуга Государев», «До смерти красива» и «Когда цветет сирень».

Он также снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий» и «Молодежка». Последней его работой в кино стал фильм «Сердце Пармы», вышедший в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

