Актер Алексей Булатов скончался в возрасте 76 лет
Актер театра и кино Алексей Булатов, известный по роли в сериале «Молодежка», скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение».
По данным театра, причиной смерти стала онкология.
Булатов начал актерскую карьеру в 1977 году с фильма «Жизнь Бетховена» и сыграл в ряде картин, включая «Слуга Государев», «До смерти красива» и «Когда цветет сирень».
Он также снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий» и «Молодежка». Последней его работой в кино стал фильм «Сердце Пармы», вышедший в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
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