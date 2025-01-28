Актер Алексей Булатов скончался в возрасте 76 лет

Актер театра и кино Алексей Булатов, известный по роли в сериале «Молодежка», скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение».

По данным театра, причиной смерти стала онкология.

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Булатов начал актерскую карьеру в 1977 году с фильма «Жизнь Бетховена» и сыграл в ряде картин, включая «Слуга Государев», «До смерти красива» и «Когда цветет сирень».

Он также снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий» и «Молодежка». Последней его работой в кино стал фильм «Сердце Пармы», вышедший в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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